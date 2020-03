A Direção-Geral da Saúde (DGS), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vão pontualmente controlar as fronteiras portuguesas, informou este sábado o gabinete do primeiro-ministro (pode ler mais desenvolvimentos no site da TVI24).

Além disso, e segundo António Costa, realizar-se-á na segunda-feira uma reunião por videoconferência entre os ministros da Administração Interna e da Saúde da União Europeia para definir-se medidas de controlo sanitário na União Europeia.

As medidas adotadas relativamente a voos provenientes de China e Itália mantêm-se e Costa vai também reunir com o homólogo espanhol para definir uma forma de gerir a fronteira comum entre os dois países.