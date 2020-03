Tedros Adhanom Ghbreyesus, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) revelou-se «comovido» pelo gesto de Cristiano Ronaldo, que na sexta-feira lançou uma mensagem de apelo e consciencialização sobre a Covid-19.

Ao partilhar a mensagem do internacional português, o líder da OMS agradeceu a preocupação de Ronaldo com um bem comum.

«Estou comovido pela tua mensagem de compaixão para com o mundo, Cristiano. Proteger todas as vidas da Covid-19 deve ser a maior prioridade», escreveu Tedros Ghbreyesus.

I am touched by your compassionate message to the world today, @Cristiano. Protecting all lives from #COVID19 must be the highest priority! @WHO appreciates your solidarity. I too am thinking of @DanieleRugani & all others who are fighting the #coronavirus https://t.co/JGfGv0lLH5