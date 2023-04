É uma rara história com final feliz. Érica Vicente sobreviveu 22 horas em alto mar após ter sido levada pelo vento quando se encontrava na Praia do Coelho em Monte Gordo, Algarve.

Quase um dia depois, e quando já estava em curso uma intensa operação de buscas com carros, barcos e helicópteros, a jovem de 17 anos foi encontrada em elevado estado de hipotermia pelos tripulantes de um navio que estava em trânsito para Tânger, a 25 milhas (cerca de 40 quilómetros) a sul de Vila Real de Santos António.

Depois de ter subido a bordo do cargueiro neerlandês, Érica foi resgatada pela Força Aérea e transportada, já com um quadro diferente, para o Hospital de Faro. «Está algo prostrada, depois de tanto tempo sem alimentação, exposta ao sol e com stress. Tem manifestações de prostração, está sonolenta e tem algumas dores musculares e cutâneas. (...) Está numa fase de retoma das suas funções fisiológicas. Penso que a evolução será favorável», explicou o médico Horácio Guerreiro, que referiu que a alta da paciente será dada no prazo de um a dois dias.

Érica Vicente, cuja história de resistência está a surpreender o país, foi empurrada pela corrente quando estava em cima de uma prancha de paddle e não conseguiu remar na direção da costa. O pai, que ainda saltou para a água mas não conseguiu chegar até ela, chamou de imediato as autoridades, que chegaram ao local 25 minutos após o alerta. O facto de já ser de noite e de não haver iluminação lunar complicou o processo das buscas, mas Érica Vicente salvou-se e ficou com uma história a vida.