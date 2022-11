Um foguetão chinês com rota descontrolada obrigou à suspensão de vários voos em Espanha esta manhã (leia mais na CNN Portugal).

Segundo informou a Eurocontrol, citada pelo El Mundo, a trajetória da aeronave atravessou o espaço aéreo espanhol durante cerca de uma hora, o motivou a suspensão de vários voos em alguns aeroportos do país – no aeroporto de Barcelona, por exemplo, todas as operações foram canceladas.

Portugal, refira-se, também pode vir a ser afetado pelos detritos de parte do objeto espacial CZ-5B (2022-143B), lançado no passado dia 31 de outubro.

A trajetória prevê que o foguetão entre no espaço português depois de passar por Espanha e, à CNN Portugal, a ANA Aeroportos revelou que já contactou a NAV, organização que controla o tráfego aéreo português, sobre a situação. As companhias aéreas também já foram avisadas de que poderá haver alguns constrangimentos.