Um recluso fugiu na tarde desta quinta-feira das imediações do Hospital Prisional de São João de Deus, em Oeiras, enquanto estava a apanhar ervas.

A informação foi confirmada pela Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), acrescentado que se trata de um «doente do foro psiquiátrico».

«Foram feitas as comunicações devidas às autoridades policias, estando a diligenciar-se no sentido da rápida recaptura deste internado», referiu ainda a entidade, numa notícia sobre a qual pode ler mais no site da TVI24.