O Presidente da República anunciou ter optado pela dissolução da Assembleia da República e marcou eleições para 10 de março de 2024.

Em declarações à nação, Marcelo Rebelo de Sousa frisou que a exoneração do primeiro-ministro demissionário António Costa será formalizada no início de dezembro, depois da aprovação do Orçamento do Estado para o próximo ano.

(em atualização)