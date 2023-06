O bairro da Bica venceu as Marchas Populares de Lisboa, 20 anos depois.

No segundo lugar, ficou o Bairro Alto, enquanto Alfama terminou em terceiro, anunciou esta terça-feira a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), responsável pela organização da iniciativa.

LEIA MAIS NA CNNPORTUGAL

Alfama e Bica venceram nas categorias de Melhor Coreografia e Melhor Letra. Já o prémio para Melhor Cenografia foi para Alfama e Lumiar, enquanto o Melhor Figurino foi atribuído a Alcântara, Alfama e Madragoa.

Alfama venceu também na Melhor Musicalidade e na Melhor Composição Original com “A Sina do Estivador", juntamente com "A Vedeta é Carnide" de Carnide.

Nota ainda para a distinção de Melhor Desfile da Avenida, atribuída ao Bairro Alto e à Bica.