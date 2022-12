Foram canceladas, esta sexta-feira, as celebrações de Ano Novo nas cidades do Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos, devido ao mau tempo, havendo previsão de agravamento das condições meteorológicas.

«Seguindo as recomendações da Proteção Civil e os avisos à população, Rui Moreira, Eduardo Vítor Rodrigues e Luísa Salgueiro cancelam os festejos musicais, realizados no exterior, e pirotécnicos marcados para a noite da Passagem de Ano, nas respetivas cidades», refere, em comunicado, a Câmara do Porto, dando conta do cancelamento dos festejos da passagem de ano de 2022 para 2023.

O município portuense lembra que as previsões apontam para um agravamento das condições meteorológicas, com chuva forte, vento e agitação marítima, durante a noite de sábado, 31 de dezembro e a madrugada de 1 de janeiro de 2023.