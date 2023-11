O salário médio de um trabalhador da Função Pública foi em estembro de 1 834 euros, quase 500 euros acima do salário médio de um trabalhador do setor privado, que no mesmo mês se situou nos 1364 euros.

Estes dados foram publicados esta semana pelo Instituto Nacional de Estatísticas, que deu também a conhecer que a tendência é para nos próximos meses os salários do público e do privado se aproximarem, tornando esta diferença menor.

Aliás, no mesmo de setembro, o salário total médio por trabalhador do setor público subiu 5,5 por exemplo, enquanto o do setor privado cresceu 6,3 por cento, o que já mostra uma tendência de aproximação que se deve manter no futuro.

Ainda assim, há uma diferença muito grande entre o salário médio do setor público e do setor privado, o que segundo o INE se justifica com duas razões: por um lado, a composição etária (trabalhadores mais velhos têm, regra geral, mais experiência e a Função Pública tem os quadros muito envelhecidos) e as qualificações dos trabalhadores (55,3 por cento dos trabalhadores da Administração Pública têm o ensino superior e só 24,9 por cento dos trabalhadores do privado o têm).