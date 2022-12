As taxas Euribor subiram, esta sexta-feira, a três e seis meses e desceram a 12 meses face ao dia anterior. A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, subiu para 2,406%, mais 0,001 pontos.

A média da Euribor a seis meses, que entrou em terreno positivo em junho, avançou de 1,997% em outubro para 2,321% em novembro.

A Euribor a três meses também subiu esta sexta-feira, ao ser fixada em 1,975%, mais 0,003 pontos, contra 1,984% a 29 de novembro.

A média da Euribor a três meses subiu de 1,428% em outubro para 1,825% em novembro.

Em sentido contrário, no prazo de 12 meses, a Euribor caiu esta sexta-feira, ao ser fixada em 2,811%, menos 0,031 pontos que na quinta-feira, contra 2,892% em 28 e 29 de novembro.

A média da Euribor a 12 meses avançou de 2,629% em outubro para 2,828% em novembro.

Recorde-se que as Euribor começaram a subir mais significativamente desde 4 de fevereiro, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter admitido que poderia subir as taxas de juro diretoras este ano devido ao aumento da inflação na zona euro e a tendência foi reforçada com o início da invasão da Ucrânia pela Rússia a 24 de fevereiro.

A 27 de outubro, com o objetivo de travar a inflação, o BCE subiu as três taxas de juro diretoras em 75 pontos base, o terceiro aumento consecutivo deste ano, depois de a 21 de julho ter subido em 50 pontos base as três taxas de juro diretoras, a primeira subida em 11 anos, e em 08 de setembro em 75 pontos base.