As taxas Euribor subiram, nesta segunda-feira, para novos máximos desde o início 2009.

A taxa a seis meses, a mais utilizada em Portugal, nos créditos à habitação, avançou para 2,436 por cento, mais 0,062 pontos, um novo máximo desde janeiro de 2009.

A média da Euribor a seis meses subiu de 1,596 por cento, em setembro, para 1,997 por cento, em outubro.

A Euribor a três meses também subiu, para 1,954 por cento, mais 0,032 pontos, um novo máximo desde fevereiro de 2009.

A média da Euribor a três meses subiu de 1,011 por cento, em setembro, para 1,428 por cento, em outubro.

A taxa Euribor a 12 meses subiu para os 2,892 por cento, mais 0,032 pontos, um novo máximo desde janeiro de 2009.

A média da Euribor a 12 meses avançou de 2,233 por cento, em setembro, para 2,629 por cento, em outubro.