Joana Sanz anunciou esta quarta-feira o fim do casamento com Dani Alves, antigo jogador do Barcelona que está detido na cidade catalã, acusado de agressão sexual.

Numa mensagem nas redes sociais, a modelo espanhola de 29 anos garante que continuará a estar ao lado jogador, «mas de outra forma», e assume a mágoa com a situação.

«Escolhi como companheiro de vida uma pessoa que aos meus olho era perfeita. Esteve sempre ao meu lado quando mais precisei, apoiou-me sempre em tudo, impulsionou-me a crescer, era carinhoso, atento… custa-me tanto aceitar que essa pessoa pode quebrar-me em mil pedaços», começou por escrever.

«Acho que vai custar-me anos de vida a tirar da memória a sua forma de olhar para mim. Essa forma como se eu fosse a pessoa mais incrível do mundo. E porra, sim, sou incrível. Porque sou trabalhadora, independente, inteligente, atenta aos detalhes, carinhosa, divertida, fiel e humana. Tão humana que, apesar do dano que me causou, continuo aqui ao lado dele», continuou.

Sanz concluiu depois: «Continuo e continuarei a estar, mas de outra forma. Amo-o e amarei sempre. Quem diz que o amor se esquece está a auto enganar-se ou nunca amou de verdade. Mas amo-me, respeito-me e valorizo-me muito mais. Perdoar alivia, por isso fico com o mágico e encerro esta etapa da minha vida que começou a 18/05/15 [data do casamento].»