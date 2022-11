As estrelas do Paris Saint-Germain já nos têm habituado a grandes e luxuosas festas. Ora, no 30.º aniversário de Marco Verratti, diversão foi palavra de ordem.

Apesar de ter completado 30 anos a 5 de novembro, só agora o médio italiano partilhou imagens dos festejos, que contaram, por exemplo, com Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Neymar e Lionel Messi, este último acompanhado pela esposa, Antonela Roccuzzo. O antigo avançado do PSG, Zlatan Ibrahimovic, também não quis faltar.

Nas fotografias partilhadas por Verratti nas redes sociais, pode-se ver a cumplicidade com a namorada, a modelo Jessica Aidi. Além disso, o médio fez do Musée des Artes Forains de Bercy um autêntico salão de jogos e um dos mais animados com isso foi Neymar, que até surge bastante sorridente e de copo na mão.

As imagens da festa de Verratti: