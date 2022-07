O Milan continua a preparar a nova época e esta quarta-feira goleou o Wolfsberger, da Áustria, por 5-0, num encontro de carácter particular.

Rafael Leão foi titular no campeão italiano e inaugurou o marcador com um golo sublime, aos 39 minutos. O internacional português recebeu a bola com muita classe e picou-a depois por cima do guarda-redes.

Ante Rebic (41m), Junior Messia (57m), Yacine Adli (60m) e Matteo Gabbia (66m) fizeram os restantes golos do encontro.