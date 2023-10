Kaoru Mitoma renovou contrato com o Brighton & Hove por quatro temporadas, ficando agora ligado ao clube inglês até 30 de junho de 2027. O japonês, recorde-se, foi um jogador muito pretendido no verão, tendo vários clubes a segui-lo, entre eles o Barcelona.

Esta época, o extremo de 26 anos soma três golos e quatro assistências em 11 jogos pelos Seagulls.

O jogador japonês chegou ao Brighton em 2021, a troco de três milhões de euros, proveniente do Kawasaki Frontale. Passou por um período de empréstimo no Union St. Gilloise até junho de 2022 e cimentou-se na equipa inglesa na última época e meia, com um total de 13 golos e 11 assistências em 52 encontros.