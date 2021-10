João Nuno Batista sagrou-se hoje vice-campeão do Festival do Campeonato Europeu de Triatlo Juvenil, uma prova disputada em Alanya, na Turquia.



O triatleta português foi batido no sprint final pelo italiano Fiorenzo Angelini. Gabriel Santos terminou na 16.ª posição e Gustavo do Canto no 18.º lugar.



Christian Dias disputou a final B, concluindo a prova no segundo lugar.

Na final feminina, Luana Quaresma alcançou a 15.ª posição. Matilde Santos venceu a final B e Maria Gonçalves ficou na quinta posição.