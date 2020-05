Quando pensamos que já vimos de tudo – e temos visto muito nestes meses de confinamento – parece haver sempre alguma coisa capaz de nos surpreender.

O caso mais recente chega do norte de França, onde dois homens decidiram praticar um pouco de exercício no campo.

E tudo seria normal, se eles não tivessem optado por jogar raquetes utilizando como rede… uma vaca.

É claro que a brincadeira não durou muito tempo, apenas alguns segundos, porque apesar do cuidado de ambos, a vaca assustou-se com a situação e saiu do local onde estava.

Ainda assim, foi suficiente para o vídeo se tornar viral.