Pedro Sousa apurou-se pela primeira vez para as meias-finais de um torneio ATP, ao vencer em Buenos Aires, o brasileiro Thiago Monteiro.

O tenista português já tinha alcançado o melhor registo da carreira com a passagem aos quartos-de-final, mas elevou o patamar com um triunfo por dois sets a zero frente ao 92.º do ranking e pelos parciais de 7-6 (7-5) e 6-4.

O lisboeta de 31 anos tornou-se assim o quinto tenista português a marcar presença nas meias-finais de um torneio ATP, juntando-se a João Sousa, Gastão Elias, Frederico Gil e João Cunha e Silva.

Nas meias-finais, Pedro Sousa tem previsto um encontro com o argentino Diego Schwartzman, 14.º no ranking ATP.