O Benfica foi derrotado no pavilhão do Riba d'Ave por 5-4, em jogo a contar para a quarta jornada do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins. As águias voltaram a ceder pontos e têm menos três do que os líderes Óquei de Barcelos e Valongo. Estes últimos empataram a duas bolas, em Barcelos.



Resultados da 4ª jornada:



FC Porto - HC Braga, adiado

Juventude de Viana - HC Turquel, 2-2

Riba d’Ave – Benfica, 5-4

Sanjoanense - HC Tigres, 2-2

Óquei Barcelos – Valongo, 2-2



Amanhã:



Sporting de Tomar – Oliveirense, 15:00

Sporting – Famalicense, 18:30