A equipa de hóquei em patins do Benfica goleou o FC Porto, por 7-3, na primeira jornada do Campeonato Nacional, num encontro totalmente dominado pelo clube da Luz, o que justifica o resultado desnivelado.

A equipa treinada por Alejandro Dominguez colocou-se em vantagem aos seis minutos, por Valter Neves, e Gonçalo Pinto fez o segundo e terceiro golos da tarde no pavilhão da Luz. Xavi Barroso conseguiu reduzir para o FC Porto, mas, antes do intervalo, Lucas Ordoñez recolocou a diferença no marcador em três golos, ao fazer o 4-1.

No começo do segundo tempo, Nicolia também colocou o nome na lista de marcadores e, depois, foi Ordoñez a «bisar», ao fazer o 6-1. O 7-1 chegou na marcação de uma grande penalidade, que Nicolia não desperdiçou, e o melhor que o FC Porto conseguiu foi chegar ao 7-3, com golos de Gonçalo Alves e o «bis» de Xavi Barroso.

Jogos da primeira jornada

Benfica - FC Porto, 7-3

Sanjoanense - Riba D´Ave, 17:30

HC Tigres - Sporting, 18:00

Oliveirense - Juventude de Viana, 18:00

Famalicense - Óquei Barcelos, 18:00

Valongo – Sporting de Tomar, 18:30

HC Turquel - HC Braga, 21:00