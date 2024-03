O atual presidente da Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro, é candidato único às eleições marcadas para o dia 20 de abril.

«Deu entrada, no dia 26 de março de 2024, uma candidatura a todos os órgãos sociais da Federação de Andebol de Portugal, apresentada pelo Sr. Dr. Luís Miguel Morgado Laranjeiro, nos termos do disposto no art.º 37.º dos Estatutos da Federação e artigo 7.º do Regulamento Eleitoral», explicou a FAP em comunicado.

Segundo a federação, a candidatura apresenta «listas aos cargos de Presidente e titulares dos órgãos sociais Assembleia Geral, Direção, Conselho Fiscal, Conselho de Disciplina, Conselho de Justiça, Conselho de Arbitragem e Conselho Técnico da Federação».

Agora, terá de ser analisada, até 4 de abril, a elegibilidade da candidatura, sendo, então, proferida a decisão de admissão ou rejeição da mesma.