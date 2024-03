Portugal já não vai aos Jogos Olímpicos de Paris 2024!

A seleção nacional perdeu este domingo frente à Hungria, depois do marcador mostrar no final do jogo um 30-27. Em Tatabánya, na Hungria, Portugal disputou a terceira e última jornada do torneio de qualificação.

A precisar de um empate para ir aos Jogos, Portugal chegou ao intervalo com uma igualdade a 16 golos, mas acabou por ser derrotado.

Em Tóquio 2020, a seleção portuguesa estreou-se e ficou em nono lugar, mas falha agora a segunda presença nesta competição.