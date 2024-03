O Sporting venceu esta sexta-feira em Avanca, por 32-26, e cimentou a liderança no campeonato nacional de andebol.

Os irmãos Martim e Francisco Costa, com 9 e 7 golos, respetivamente, foram os melhores marcadores leoninos.

O Sporting soma por vitórias os 21 jogos disputados e é líder isolado do campeonato, com 63 pontos, mais oito do que o Benfica e mais dez do que o campeão FC Porto, que tem menos um jogo.