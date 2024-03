A seleção nacional de andebol estreia-se, na tarde desta quinta-feira, no Torneio Pré-Olímpico. Os «Heróis do Mar» têm em vista novo feito inédito, desta feita uma presença consecutiva nos Jogos Olímpicos. A partir das 17h30, Portugal mede forças com a Noruega, em Tatabánya, na Hungria.

Os comandados de Paulo Pereira partilham o Grupo 3 com Tunísia e Hungria, seleções que defrontam na tarde deste sábado (16h) e na noite deste domingo (20h), respetivamente. As duas melhores seleções de cada grupo selam a qualificação para Paris 2024.

Esta é a segunda que Portugal disputa uma qualificação para os Jogos Olímpicos, depois da qualificação diante da França, que permitiu a presença nos últimos Jogos Olímpicos, realizados em Tóquio, em 2021.

Siga, ao minuto, a partida entre Portugal e Noruega.

No Grupo 1 estão Espanha, Barém, Brasil e Eslovénia. No Grupo 2, a Alemanha mede forças com Argélia, Croácia e Áustria.

Portugal, recorde-se, ficou pela main-round do Europeu deste ano, a um ponto da vaga para disputar o 5.º e 6.º lugar da prova. Essa vaga foi alcançada pela Eslovénia (6.ª) e o torneio foi conquistado pela França.