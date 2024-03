O Sporting venceu esta quinta-feira o Lusitânia dos Açores por 95-70, confirmando o triunfo no que restava jogar do encontro que foi interrompido a 10 de fevereiro.

O duelo, que não foi concluído devido às más condições do piso do Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo, foi retomado e terminado no Pavilhão João Rocha, casa dos leões.

A partida reiniciou-se quando estava a ser disputado o terceiro período e com o Sporting em vantagem, por 45-36 e os leões acabaram por cimentar a diferença e vencer.

Eddie Ekiyor, com 24 pontos, foi o melhor marcador do Sporting e do jogo. Do lado do Lusitânia, destacou-se Timetric Hodges, com 21 pontos.

Na classificação, o Sporting chega aos 30 pontos, tantos quantos o Benfica, segundo. O FC Porto é líder, com 31 pontos. O Lusitânia segue no 12.º e último lugar, com 17 pontos.