A campanha do FC Porto na Taça Europeia terminou, na tarde desta quarta-feira, em Istambul, na visita ao Bahçesehir (88-52). Na segunda mão dos quartos de final, os dragões foram incapazes de capitalizar a vantagem de 10 pontos edificada há uma semana, cedendo ao acerto e velocidade de adversários talentosos, entre ex-NBA e vencedores da Euroliga e Liga dos Campeões.

Ainda que na antevisão ao encontro os atletas portistas tenham revelado tranquilidade, argumentando que a Ülker Sports Arena – casa emprestado pelo Fenerbahçe, com capacidade para 13.500 pessoas – era um «um pavilhão como outro qualquer», a verdade é que o fervoroso apoio proveniente das bancadas galvanizou os anfitriões para uma vantagem promissora, logo de início.

A entrada impetuosa do Bahçesehir «cavou» uma diferença na ordem dos 20 pontos. O parcial de 31-14 foi patrocinado pelo ex-NBA Tyler Cavanaugh – outrora nos Utah Jazz e Atlanta Hawks – que anotou 10 pontos.

Em termos coletivos, a extrema eficácia turca, com 80 por cento em zona interior, e 66 por cento em posição de triplo, justificava a vantagem na eliminatória. Em simultâneo, a superioridade nos ressaltos (9-3), os quatro roubos de bola e os sucessivos «turnovers» dos azuis e brancos ajudavam a compreender a marcha do resultado.

No segundo parcial, o imponente poste Boutsiele – internacional francês de 2,07m – voltou, tal como há uma semana, a absorver a defesa portista, e não só forçou as faltas, como serviu os colegas, «estacionados» em zona de triplo.

Este dado permite descrever as «jogadas tipo» do Bahçesehir no ataque, e a rápida acumulação de faltas entre os portistas. A marcação individual era frustrada por corridas de fora para dentro, ou com lançamentos exteriores.

Do outro lado, os comandados de Fernando Sá apostavam em investidas individuais, confiando a Harrison, Barber e Fayne a missão de reduzir diferenças. Contudo, a defesa turca soube gerir as faltas e obrigou o FC Porto a lançamentos em desespero de causa, ou em cima da buzina.

Com os anfitriões em ascensão, a vantagem cresceu até aos 25 pontos e o acerto em zona exterior subiu para 75 por cento (seis em oito). Ao intervalo, e com o parcial fixado em 22-14, os dragões perdiam por 53-28. Numa tarde em que o brilho da primeira mão nunca surgiu, apenas Aaron Harrison se destacou até à pausa, com nove pontos.

Do outro lado, os norte-americanos Tony Taylor e Cavanaugh registavam 12 pontos. Por sua vez, o poste Boutsiele anotava nove pontos e cinco ressaltos.

Para a segunda parte exigia-se um FC Porto à imagem daquilo que demonstrou na primeira mão, cerrando os caminhos da defesa e castigando os adversários com ataques rápidos e eficazes.

Igualada a melhor marca nacional

A toada do encontro não mais mudou, com o Bahçesehir a frustrar os dragões, em toda a linha. Com a vantagem fixada nos 25 pontos, o conjunto turco respondia com triplos a cada investida portista. Os comandados de Fernando Sá sucumbiram à festa dos adeptos, ao poderio físico dos adversários e ao próprio desespero (18-16 e 17-08).

Destaque para as exibições de Scrubb (12 pontos e quatro assistências), Boutsiele (15 pontos e nove ressaltos) e de Cavanaugh (16 pontos e seis ressaltos).

Entre os portistas, Aaron Harrison (11 pontos) e Fayne (10 pontos) foram os mais inconformados. O Bahçesehir assimilou as lições da derrota na arena do Dragão e neutralizou as investidas de Omlid, Kloof e Melvin.

A derradeira buzina fixou o resultado em 88-52. Assim, o Bahçesehir – 13.º na Liga, a dois pontos da zona de play-off, mas apenas com mais um ponto de vantagem sobre a zona de despromoção – regressa às meias-finais da Taça Europeia, depois de na última temporada ter participado na Liga dos Campeões.

O FC Porto igualou a melhor campanha de uma equipa nacional nesta prova da FIBA. Importa lembrar que, em 2022, o Bahçesehir derrotou o Sporting nos «quartos», semanas antes de conquistar o troféu. Por isso, o conjunto turco almeja fazer história e acumular a segunda Taça Europeia, algo que inédito em nove edições da prova.

As equipas portuguesas continuam sem triunfar na casa Bahçesehir. O Sporting foi lá derrotado, também esta época, na segunda fase de grupos da competição.

No fim de semana, o FC Porto, líder do campeonato, disputa a final-four da Taça de Portugal. Na tarde de sábado, às 18h, os dragões medem forças com os algarvios do Imortal. Antes, às 15h, Benfica e Desp. Póvoa disputam a primeira vaga. A fase final da Prova Rainha será disputada em Viana do Castelo e a final está agendada para as 17h de domingo.