O jogador de andebol do Sporting, Carlos Ruesga, reagiu com alguma ironia após a vitória dos leões sobre o Benfica, na nona jornada do principal campeonato (27-30), aludindo aos adeptos da equipa verde e branca.

«Obrigado a todos os nossos adeptos que não tiveram direito a vir», escreveu o espanhol, através das redes sociais, acompanhando a frase de uma fotografia da equipa comandada por Ricardo Costa a festejar no balneário.

Na sexta-feira, o Sporting informou os adeptos de que não iria disponibilizar bilhetes para o dérbi, pelo facto de o Benfica não ter cedido ingressos. Segundo explica o clube de Alvalade, o Benfica exigiu que «que a emissão dos ingressos solicitados apenas seria possível mediante a comunicação prévia dos dados pessoais (nome, documento de identificação, data de nascimento e contacto) de todos os adeptos que pretendessem assistir ao jogo».

O Benfica reagiu ao Sporting depois e, em comunicado, informou ter colocado à disposição do Sporting os bilhetes exigidos pelo regulamento e que as condições - «identificação do adepto que adquire o ingresso» - têm sido aplicadas nesta temporada a todos os apoiantes de equipas visitantes.