O Sporting venceu na tarde deste sábado o Benfica, na deslocação ao Pavilhão n.º 2 da Luz, por 30-27, em jogo da nona jornada do principal campeonato nacional de andebol.

A equipa comandada por Ricardo Costa continua só com vitórias no campeonato – agora nove – e impôs a primeira perda de pontos possível ao Benfica, que somava, tal como o Sporting, triunfos nas oito primeiras jornadas.

A equipa de Chema Rodríguez entrou bem e ganhou vantagem de 2-0, tendo o Sporting reagido para chegar ao 3-3 e conseguir, mais tarde, uma diferença de quatro golos (5-9), a maior da primeira parte. Porém, o Benfica conseguiu recuperar com três golos seguidos para 8-9 e acabou mesmo por ir para o descanso na frente, pela margem mínima: 11-10.

Após o reinício, a equipa encarnada conseguiu manter a vantagem, que variou entre um e dois golos, tendo chegado ao 16-13 já dentro dos últimos 20 minutos da partida.

Todo o filme do jogo

Com algumas exclusões de lado a lado, o jogo mudou sensivelmente a meio da etapa complementar: o Sporting chegou ao 17-17 e não voltou a ficar por baixo no marcador, mesmo com a expulsão de Jens Schongarth, que teve uma ação dura sobre Belone Moreira num ataque das águias.

Depois de estar a perder por 18-21, o Benfica conseguiu reaproximar-se, mas quatro golos de rajada permitiram ao Sporting chegar ao 21-25 e, aos 56 minutos, à mais larga diferença: 22-27.

Certo é que, quando tudo parecia decidido, o Benfica conseguiu marcar quatro golos em pouco mais de dois minutos e relançou o jogo com o 26-27 no placard. O lance, todavia, mais polémico, surgiu no 28.º golo do Sporting, quando o Benfica ficou a queixar-se de uma falta ofensiva de Martim Costa sobre Kukic, não assinalada. Os encarnados ainda fizeram o 27-28, mas o Sporting conseguiu depois sentenciar nos 40 segundos finais.

Demis Grigoras, com sete pontos, foi o melhor marcador do Benfica e também do jogo. Martim Costa evidenciou-se nos leões, com seis golos.

Com este resultado, o Sporting sabe que pode ficar líder isolado ao final da jornada, ou então lado a lado com o FC Porto, que ainda joga este sábado.

Resultados – 9.ª Jornada:

Madeira SAD-AA Avanca, 30-28

Águas Santas-ABC/UMinho, 26-25

Benfica-Sporting, 27-30

AD Sanjoanense-Boa Hora (18h00, a decorrer)

FC Porto-FC Gaia (18h00, a decorrer)

Xico Andebol-V. Setúbal (18h00, a decorrer)

Póvoa AC-Belenenses (19h00)

Sp. Horta-ADA Maia (22h00, 21h00 nos Açores)