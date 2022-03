A EHF divulgou os melhores golos e assistências da fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol, e há dois portugueses em destaque, ambos do FC Porto.

António Areia fez o terceiro melhor golo da referida fase da prova, frente ao Dinamo Bucareste, e Fábio Magalhães ficou também com a terceira posição no ranking de melhores assistências, com um passe de costas no jogo com o Veszprém.