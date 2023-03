A portuguesa Arialis Martínez terminou a final dos 60 metros em quinto lugar, nos Europeus de atletismo em pista coberta, em Istambul, Turquia, na sua estreia por Portugal.

Arialis Martínez, de 27 anos, igualou o recorde nacional, cumprindo a prova em 7,17 segundos, o mesmo tempo que Lorene Bazolo a 6 de março de 2022, no Jamor.

Martínez ficou atrás da suíça Mujinga Kambundji que, com 7,00, bateu o recorde dos Europeus, bem como da polaca Ewa Swoboda (7,09), da britânica Daryll Neita (7,12) e da belga Rani Rosius (7,15).

A velocista do Benfica foi a primeira portuguesa a chegar a uma final dos 60 metros em Europeus de pista coberta, com o melhor resultado de sempre de uma portuguesa na distância: superou os 13.ºs lugares alcançados por Virgínia Gomes em Lievin1987 e Bazolo em Glasgow2019.

Arialis conseguiu um feito sem precedentes para Portugal nos 60 metros poucos minutos depois de Auriol Dongmo e Pedro Pichardo alcançarem os títulos europeus no lançamento do peso e no triplo salto, respetivamente.