A pouco mais de meio ano dos Jogos Olímpicos, Nélson Évora diz sentir-se bem para a preparação para a maior prova desportiva do mundo.

Num encontro informal com jornalistas, o atleta português, vencedor da medalha de ouro no triplo-salto nos Jogos de 2008, em Pequim, prometeu lutar por medalhas no Japão, país que acolhe este ano a prova.

«A minha preparação está a correr muito bem. A poucos dias de começar a minha época em Paris, no dia 2 de fevereiro, sinto-me bem, sinto-me confiante. Embora pareça que falte tão pouco, são seis meses e ainda há muitos treinos para fazer. Prefiro focar a minha atenção treino após treino e prova após prova, de forma a poder chegar o mais forte possível», começou por dizer.

LEIA MAIS: todas as notícias sobre modalidades.

«Chegar forte é lutar pelas medalhas, como tem sido normal. Treino todos os dias e sofro todos os dias na pista para estar o mais forte possível. Essas foram sempre as minhas ambições, nunca treinei somente para ser mais um figurante numa grande competição. Quando digo mais forte, é apresentar-me o melhor que posso», acrescentou.

Aos 35 anos, Évora prepara-se para competir pela última vez nos Jogos Olímpicos. Nostalgia? Zero, diz o próprio.

«Nostalgia? Não. Encaro-os como se fossem os meus primeiros jogos. É sempre uma nova experiência, é sempre um país diferente. Serão em Tóquio, num país maravilhoso para mim, o Japão. Não sinto nostalgia, vou completamente focado no meu trabalho e com a ambição de viver esta experiência outra vez como se nunca tivesse vivido e vou competir como se nunca tivesse ganho nada», afirmou o desportista do Sporting.