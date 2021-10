O Benfica somou a segunda vitória no Grupo C da Taça da Europa de basquetebol, ao vencer fora os checos do Opava por 99-89.

No terceiro jogo da fase de grupos, o primeiro longe da Luz, os encarnados estiveram a perder por 11 pontos a pouco mais de 4 minutos do fim do tempo regulamentar, forçaram o tempo-extra e depois fecharam o encontro com um parcial de 13-0.

Já o FC Porto foi derrotado na visita ao terreno dos polacos do Legia Varsóvia por 71-61 também na terceira jornada. Os dragões têm agora uma vitória e duas derrotas no Grupo H.