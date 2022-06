O Benfica é campeão nacional de basquetebol!

Depois de duas vitórias na Luz e da derrota no terceiro jogo, já como visitante, os encarnados triunfaram no jogo 4, por 91-63, novamente no Dragão Arena e fizeram a festa na casa do rival este sábado.

A entrada em jogo definiu o rumo da partida. O Benfica teve um forte arranque e, em contraste, o começo do FC Porto foi desastroso. A equipa de Moncho López só marcou os primeiros pontos perto do quinto minuto de jogo, quando já perdia por 10-0.

No segundo período, os encarnados voltaram a entrar melhor e cavaram uma vantagem de 14 pontos. A reação azul e branca surgiu a dois minutos do intervalo, com dois triplos consecutivos que permitiram reduzir a diferença para apenas sete pontos.

Ainda antes do fim do segundo período, o FC Porto perdeu Charlon Kloof por lesão. À altura, o neerlandês era o melhor marcador, com nove pontos.

Os comandados de Norberto Alves continuaram por cima do jogo depois do descanso e aproximaram-se do título, tendo estabelecido o 64-47 no marcador. O quarto e último período foi já de confirmação e o FC Porto não mostrou capacidade de resposta, ao passo que os visitantes dilataram ainda mais a diferença para fixar o resultado final.

Broussard e Gaines, ambos com 18 pontos, foram os melhores marcadores da partida, enquanto Voytso esteve em destaque no lado azul e branco (15). Francisco Amarante liderou nos ressaltos, com cinco.

O Benfica sagra-se campeão cinco anos depois, enquanto o treinador Norberto Alves consegue ser campeão em ano de estreia nos encarnados, depois de dois títulos na Oliveirense.

