O Benfica perdeu em casa com o Hapoel Jerusalém, esta quarta-feira, por 84-66, em jogo em atraso da primeira jornada do Grupo G da Liga dos Campeões de basquetebol.

Num encontro adiado devido aos confrontos entre Israel e o Hamas, os encarnados chegaram ao final do primeiro quarto com uma vantagem de sete pontos (24-17), mas permitiram a reação israelita, que passaram para a frente ainda antes do intervalo e consentiram apenas 27 pontos do Benfica na segunda parte.

Levi Randolph esteve em destaque no Hapoel Jerusalém, com 18 pontos, nove ressaltos e seis assistências. Maurice Ndour (14 pontos e sete ressaltos) também foi uma das figuras dos israelitas.

No Benfica, Ivan Almeida foi o melhor, com 18 pontos, aos quais juntou sete ressaltos, secundado por Trey Drechsel (15 pontos e seis ressaltos).

Os encarnados seguem na segunda posição do Grupo G, com três pontos, a um do Hapoel Jerusalém e com os mesmos do PAOK. O Galatasaray é último, com dois.