O FC Porto venceu em casa o Benfica por 79-62 na 4.ª jornada do campeonato nacional de basquetebol, impondo ao campeão nacional a segunda derrota, e seguida, na prova.

Ao intervalo, os azuis e brancos venciam por 36-24.

No final do terceiro período eram dez os pontos que separavam as duas equipas - com vantagem para o FC Porto - mas no derradeiro período o ascendente da equipa da casa acentuou-se ainda mais.

O FC Porto, que tem dois jogos a menos no campeonato, tem agora duas vitórias em dois jogos.