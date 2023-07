O FC Porto anunciou a contratação do basquetebolista Phil Fayne.

O poste de 2,06 metros nascido nos Estados Unidos é o primeiro reforço dos azuis e brancos para a nova época e chega proveniente do King Szczecin, campeão da Polónia.

«Já conhecia o clube porque tive alguns colegas com quem joguei que já tinham passado por aqui e porque é uma das maiores equipas de futebol do mundo», disse Phil Fayne, de 26 anos, citado no site do FC Porto.

Em 2022/23, o FC Porto caiu aos pés do Sporting (3-0) nas meias-finais do play-off de um campeonato vencido pelo Benfica.