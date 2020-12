Foi uma madrugada atribulada a última na NBA.

No arranque da nova época, além da inesperada derrota dos Miami Heat, vice-campeões na época passada, frente aos Orlando Magic, o jogo entre os Oklahoma City Thunder e os Houston Rockets não se disputou devido a casos positivos de covid-19 na equipa de Houston.

A NBA revelou que existiram casos positivos na equipa e que outros elementos foram enviados para casa por serem contactos de risco. James Harden, estrela da companhia, também estava fora da partida, uma vez que violou os protocolos da liga contra a pandemia.

Já no jogo dos Heat, apesar das boas exibições de Bam Adebayo, com 25 pontos, 11 ressaltos e quatro assistências, e de Jimmy Butler, com 19 pontos, três ressaltos, sete assistências e sete roubos de bola, a equipa de Miami não conseguiu superar os Magic, que teve em Fournier o seu melhor marcador, com 25 pontos, quatro assistências e três roubos de bola, bem apoiado por Aaron Gordon, Vucevic e Fultz.

Numa noite com 12 jogos, destaque ainda para a vitória dos Boston Celtics frente aos Milwaukee Bucks, por 122-121, e para o triunfo dos Phoenix Suns sobre os Dallas Mavericks, do prodígio Luka Doncic, por 106-102.