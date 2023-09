Damian Lillard deixou os Portland Trail Blazers e já foi oficializado nos Milwaukee Bucks.

O base norte-americano, de 33 anos, vai ser colega de equipa de Giannis Antetokounmpo e muda-se para Milwaukee numa troca que envolve várias mexidas e ainda mete os Phoenix Suns ao barulho.

Jrue Holiday, Deandre Ayton e Toumani Camara seguem para os Blazers, que ficam ainda com a escolha da primeira fase do draft dos Bucks de 2029, assim como um direito de opção sobre as escolhas de 2028 e 2030, enquanto os Suns recebem Jusuf Nurkic, Nassir Little, Keon Johnson (Blazers) e Grayson Allen (Bucks).

Lillard, um dos melhores bases da NBA e sete vezes All-Star, estava desde 2012 nos Blazers e chega agora os Bucks para acrescentar a qualidade que Giannis já reclamava.