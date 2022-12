Neemias Queta contribuiu com dez pontos para a vitória dos Sacramento Kings sobre os Los Angeles Lakers por 134-120.

Ao todo, o poste português jogou 10:39 minutos (máximo esta época na NBA), período no qual converteu os cinco lançamentos de campo efetuados e conseguiu três ressaltos.

Do lado dos Lakers, de nada valeram os 31 pontos, 11 assistências e seis ressaltos de LeBron James, num jogo em que o lituano Domantas Sabonis alcançou um triplo duplo com 13 pontos, 21 (!) ressaltos e 12 assistências.

Os Kings estão no 6.º lugar da Conferência Oeste com 17 vitórias e 13 derrotas. Já os Lakers estão no 13.º (de 15), estando por isso foram da zona da zona de acesso aos playoffs com 13 triunfos e 18 derrotas.

Destaque ainda para a derrota pesadíssima dos campeões Golden State Warriors na visita a casa do nova-iorquinos dos Brooklyn Nets por 143-113. Ao intervalo, os Warriors perdiam por 40 (!) e os Nets, comandados por Kevin Durant (23 pontos, sete ressaltos, cinco assistências e quatro roubos de bola), já tinham 91 pontos.

Outros resultados:

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks, 114-106

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons, 113-93

Atlanta Hawks-Chicago Bulls, 108-110

Boston Celtics-Indiana Pacers, 112-117

New York Knicks-Toronto Raptors, 106-113

Houston Rockets-Orlando Magic, 110-116

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks, 99-104

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers, 101-98

Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets, 126-105