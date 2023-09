O basquetebolista sérvio Borisa Simanić perdeu um rim na sequência de uma agressão sofrida num jogo do Campeonato do Mundo.

Simanić ficou ferido no jogo contra o Sudão do Sul, quando Anunwa Nuni Omot lhe deu uma cotovelada na zona da cintura.

O basquetebolista sérvio foi hospitalizado em Manila, capital das Filipinas, mas registaram-se complicações após a primeira operação, o que motivou uma segunda intervenção, para retirar o rim.

«Devido a complicações no rim lesionado, que surgiram no pós-operatório, Borisa Simanić foi submetido a uma nova cirurgia em 3 de setembro. Devido às alterações na vitalidade do tecido renal, durante a operação foi necessário remover todo o rim. Esperamos e desejamos que, após esta operação, o processo pós-operatório decorra de forma ordenada», declarou Dragan Radovanović, médico da seleção sérvia.

Veja o lance: