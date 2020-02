Três semanas depois do acidente de helicóptero que vitimou Kobe Bryant, a filha Gianna e mais sete pessoas, foi divulgado um novo vídeo que mostra os últimos instantes da aeronave antes de se despenhar.

As imagens, difundidas pelo programa Inside Edition, mostram a aeronave a descolar do aeroporto John Wayne e depois a sobrevoar uma área com muito nevoeiro, antes de se despenhar em Calabasas.

Veja as imagens: