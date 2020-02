Os destroços do helicóptero em que seguia Kobe Bryant não revelaram quaisquer indícios de falha no motor, informou esta sexta-feira a organização norte-americana que investiga acidentes de transportes.



A National Transportation Safety Board (NTSB) não descarta a possibilidade de ter sido o nevoeiro intenso a causar a queda do helicóptero, que além do ex-basquetebolista vitimou outras oito pessoas entre elas a sua filha Gianna, de 13 anos.



O relatório final da investigação ao acidente demorará, pelo menos, um ano a ser divulgado.

«Black Mamba», de 41 anos, considerado um dos maiores jogadores de sempre da NBA, morreu a 26 de janeiro, na sequência de um acidente de helicóptero em Calabasas, Los Angeles.

