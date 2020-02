O NPC Rieti Pallacanestro, a primeira equipa italiana onde jogou o malogrado Kobe Bryant na sua infância [a foto que acompanha o artigo foi partilhada pelo clube], vai homenagear, na próxima quarta-feira, o antigo basquetebolista norte-americano, que morreu no final de janeiro num acidente de helicóptero.

A equipa transalpina anunciou, em comunicado, que vai promover um evento a que chamou «Noite de Kobe», por ocasião da partida diante do Givova Scafati, relativa à 22.ª jornada da II divisão de basquetebol de Itália.

O Rieti revelou ainda que vai retirar a camisola 24, número que o Kobe Bryant utilizou durante grande parte da carreira e com o qual se destacou nos Lakers.

«O Rieti vai recordar o seu filho adotivo com uma cerimónia que terá o seu momento alto com a colocação da camisola com o número 24 dos Lakers no teto da histórica arena de PalaSoujourner, o campo em que Kobe teve a sua primeira experiência como jogador, seguindo as pisadas do pai», pode ler-se na nota emitida pelo Rieti.

Kobe Bryant começou a jogar basquetebol em Itália durante a infância, uma vez que o pai, Joe Bryant, competia na liga transalpina. Naquele país, Kobe Bryant também representou Reggio Calabria e o Pistoia, antes de voltar ao Estados Unidos, para se assumir como uma das grandes figuras da história dos LA Lakers e da Liga Norte-americana (NBA).