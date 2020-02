Novak Djokovic dedicou a oitava vitória no Open da Austrália ao «amigo» Kobe Bryant. Com um casaco com as iniciais do antigo jogador dos Lakers, o tenista sérvio fez um discurso emotivo, recordando a importância da amizade e da família.

«Como sabem, temos assistido a acontecimentos devastadores desde o início de 2020. Os grandes incêndios aqui na Austrália. Conflitos em algumas partes do mundo. Pessoas que morrem todos os dias. Obviamente há uma pessoa que considero mais próxima, que foi meu mentor, Kobe Bryant, que morreu com a sua filha. Isto é um alerta para todos. Devemos estar mais unidos do que nunca, devemos estar com as nossas famílias e estar próximos daqueles que te amam», destacou.