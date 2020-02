Novak Djokovic venceu o Open da Austrália pela oitava vez na sua carreira numa final épica com Dominic Thiem que só ficou definida no quinto set. O ténis sérvio, que só tinha perdido um set até à final, entrou a ganhar, mas o austríaco virou o jogo a seu favor, antes de permitir o empate no quarto set. No quinto set, ao fim de quatro horas de grande intensidade e algumas picardias pelo meio, o tenista sérvio fez a festa.

Djokovic entou forte e venceu o primeiro set por 6-4, obrigando o adversário a ceder o primeiro parcial com uma dupla falta, deixando desde logo claro que não estava disposto a abrandar depois de um torneio que fez em ritmo cruzeiro até à final de Melbourne.

No entanto, Thiem, que disputava a sua terceira final num Grand Slam [as duas primeiras perdeu para Nadal em Rolland Garros], tinha uma palavra a dizer. Depois de empatar no segundo set, em grande nível, também por 6-4, o tenista austríaco arrasou no terceiro, vencendo por 6-2.

Foi nesta altura que Djokovic entrou numa pequena picardia com o árbitro. «Bom trabalho. vais ficar famoso», atirou o sérvio enquanto descansava antes do quarto set.

Depois de uma curta pausa médica, Djokovic passou pelos balneários e voltou ao jogo no quarto parcial, com uma vitória clara por 6-3, fechando o set de forma categórica, com um ás e adiando todas as decisões para um empolgante quinto set.

No decisivo set, Thiem entrou a ganhar, mas Djoko virou para 3-1 e, a partir daí, foi gerindo até à vitória final por 6-4.

Foi a 8.ª vitória na Austrália e a 17.ª vitória numa Grand Slam que lhe permite ultrapassar Rafael Nadal no ranking mundial.