O Benfica venceu na tarde desta quinta-feira na Finlândia, ante o Levoranta Sastamala, por 3-1, na primeira mão da terceira e última ronda de qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões de voleibol, estando muito perto de atingir essa fase da prova.

Na Vexve Arena, o Benfica só cedeu o segundo set, ganhando outros três, num resultado que até lhe permite uma derrota tangencial no Pavilhão 2 da Luz, na próxima semana.

Perante 864 espetadores, o Benfica precisou de 100 minutos para se impor, com os parciais de 21-25, 25-21, 22-25 e 17-25 para os visitantes.

O brasileiro Rapha, com 17 pontos, foi o elemento mais concretizador da equipa portuguesa. Foi ele, também, o melhor nos blocos (três) e nos ataques (14), enquanto o também brasileiro André Aleixo se destacou nos serviços, com três.

A segunda mão joga-se em Lisboa, na próxima quarta-feira, 26 de outubro, pelas 20 horas.

Caso chegue à fase de grupos, o Benfica jogará no grupo C, contra os italianos do Civitanova, os belgas do Roeselare e os franceses do Tours.