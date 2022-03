O Benfica anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com o canoísta Fernando Pimenta, até 2024.

Na hora de rubricar um novo vínculo, o canoísta português, que recentemente se sagrou campeão nacional de Fundo, apontou a mais «títulos nacionais e internacionais».

«É um momento gratificante, de orgulho e de muita responsabilidade. Estamos a representar um emblema mundial, com história no futebol e nas modalidades. Isso faz com que tenha o máximo sentido de responsabilidade naquilo que digo e faço, e tentar passar o melhor exemplo mesmo nos piores momentos», disse à BTV.

O atleta de 32 anos assumiu que desfruta «cada vez mais de cada competição, como se fosse a última», de forma a «não cair na monotonia». Fernando Pimenta deixou ainda palavras de elogio ao presidente das águias, Rui Costa.

«É muito gratificante [estar ao lado de Rui Costa]. Somos duas pessoas que sentimos muito o Clube, de forma natural e espontânea. Também a forma como temos visto o Presidente presente nas mais diversas modalidades engrandece o próprio Presidente e mostra que está a puxar pelas várias equipas. É um prazer sentir o carinho, estar ao lado dele e trocarmos respeito mútuo», afirmou.

O atleta português, vice-campeão olímpico em Londres2012 (K2 1.000 metros) e medalha de bronze em Tóquio2020 (K1 1.000 metros), está ligado aos encarnados desde 2018.