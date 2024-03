O português João Almeida (UAE Team Emirates) subiu, esta terça-feira, ao terceiro lugar da classificação geral do Paris-Nice, após a vitória no contrarrelógio por equipas alcançado esta tarde em Auxerre, na terceira etapa.

No crono que teve 26,9 quilómetros, a UAE Team Emirates concluiu com o melhor tempo: 31 minutos e 23 segundos. Em segundo lugar ficou a Team Jayco Alula e em terceiro a EF Education – Easypost, a 15 e a 20 segundos, respetivamente.

Contas feitas ao final desta etapa, o norte-americano Brandon McNulty (UAE Team Emirates) é o novo líder da geral (08h48m53s), seguido de três colegas de equipa: o neozelandês Finn Fisher-Black, o português João Almeida e o australiano Jay Vine, todos com o mesmo tempo de McNulty.

No top-10, seguem-se três australianos da Team Jayco Alula, do 5.º ao 7.º lugar, todos a 15 segundos: Michael Matthews, Chris Harper e Lucas Plapp. Em 8.º está o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a 18 segundos, em 9.º o britânico Owain Doull (EF Education – Easypost) a 20 segundos e, também a 20 segundos no 10.º lugar, o colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

O grande derrotado do dia foi Primoz Roglic, com a Bora-Hansgrohe a ficar apenas no 11.º lugar do contrarrelógio por equipas, a 54 segundos. Na geral, o esloveno está no 28.º lugar, precisamente a 54 segundos de McNulty.

A quarta de oito etapas decorre na quarta-feira, numa etapa que é de montanha e que tem ligação entre Chalon-sur-Saône e Mont Brouilly, na distância de 183 quilómetros.