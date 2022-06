O ciclista português Rúben Guerreiro (EF Education-Easy Post) venceu esta terça-feira a quarta edição do Mont Ventoux Dénivelé Challenge, cortando a meta isolado no final da segunda passagem pela ‘mítica’ montanha em França.

Este é o primeiro triunfo do ciclista de 27 anos desde a Volta a Itália de 2020, quando venceu a nona etapa, em Roccaraso, e conquistou a classificação da montanha, e a terceira como profissional, depois de se sagrar campeão nacional de fundo em 2017.

«Depois da vitória no Giro [na nona etapa de 2020, a última que tinha conseguido]... se continuares a lutar, vai compensar», explicou, na ‘flash interview’ após cortar a meta.

Com uma «situação difícil» na tentativa de a equipa norte-americana se manter no escalão WorldTour, no primeiro ano em que a União Ciclista Internacional (UCI) vai aplicar o sistema de promoções e despromoções, era importante «lutar pelos pontos», admitiu.

«Merecíamos mais e melhor. Dedico a vitória a toda a equipa e à minha família», declarou o ciclista natural do Montijo.