Jonas Vingegaard, ciclista dinamarquês e bicampeão em título da Volta a França, renovou contrato com a Visma-Lease a Bike até 2028, juntamente com o norte-americano Sepp Kuss, que renovou até 2027, informou esta quinta-feira a equipa neerlandesa.

«Sinto-me em casa nesta equipa. É por isso que estou feliz por prolongar novamente o meu contrato. O meu futuro é aqui, e estou orgulhoso disso», afirmou Vingegaard, em declaração ao site oficial da Visma-Lease a Bike.

A Visma-Lease a Bike, sucessora da Jumbo-Visma, conseguiu este ano a proeza inédita de vencer as três grandes Voltas (Tour de France, La Vuelta e o Giro d'Italia) e decidiu também renovar com Sepp Kuss, campeão da Vuelta 2023. Na Vuelta alcançou inclusive os três primeiros lugares do pódio, com Vingegaard em segundo e Primoz Roglic, que na próxima época vai representar a BORA-hansgrohe, em terceiro.

«Esta equipa é como uma família, sinto-me em casa aqui. Os resultados excecionais que alcançámos enquanto equipa e a minha vitória na Volta a Espanha são a prova disso», referiu Sepp Kuss.